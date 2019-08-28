Первые жертвы: в Самарской области пять человек насмерть отравились грибами

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-28T15:35:01+03:00

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В разгар грибного сезона в Самарской области появились жертвы отравления этими лесными деликатесами. Об этом рассказал врач-токсиколог отделения по оказанию помощи больным с острыми отравлениями Самарской областной клинической больницы им. Середавина Петр Копылов.

- В 2018 году было пролечено в нашем отделении 20 человек и ни одного летального случая. В этом году за 7,5 месяцев у нас было пролечено 24 человека и два случая с летальным исходом, - заявил врач.

Скорбный список жертв грибов пополнили два человека в Тольятти и один в Похвистнево.

Самые опасные для человека грибы – это ядовитые. Например, при употреблении бледной поганки в пищу, смерть наступает в 7 случаях из 10. Грибники их могут спутать с шампиньонами или опятами.

Впрочем, проблема есть и с так называемыми условно-съедобными грибами, которые растут у дорог. Они очень быстро накапливают токсины и могут вызвать острое отравление.

ИСТОЧНИК KP.RU