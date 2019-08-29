В Самаре в ТЦ МЕГА бесплатно раздадут 1000 бургеров

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-29T10:00:22+03:00

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В торговом центре МЕГА в Самаре откроется второй ресторан сети «суровых сибирских бургеров» «МясоRoob». Случится это 30 августа. В честь этого события всем гостям, которые придут на открытие, бесплатно раздадут 1000 бургеров «МясоRoob».

Начало мероприятия – в 17:00.

Кроме того, в этот день каждый гость сможет оформить карту лояльности, которая будет действовать в ресторанах «МясоRoob» по всей стране.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU