В Самаре в ТЦ МЕГА бесплатно раздадут 1000 бургеров
Акция приурочена к открытию в торговом центре сети суровых бургерных «МясоRoob»
Мероприятие пройдет 30 августа. Фото: vk.com/myasoroob_samara
Изменить размер текста:
В торговом центре МЕГА в Самаре откроется второй ресторан сети «суровых сибирских бургеров» «МясоRoob». Случится это 30 августа. В честь этого события всем гостям, которые придут на открытие, бесплатно раздадут 1000 бургеров «МясоRoob».
Начало мероприятия – в 17:00.
Кроме того, в этот день каждый гость сможет оформить карту лояльности, которая будет действовать в ресторанах «МясоRoob» по всей стране.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU