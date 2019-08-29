Ремонт тепловых сетей на улице Ташкентской в Самаре закончат 10 сентября

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-29T11:04:02+03:00

Именно на этой улице прошлой зимой случилась масштабная авария

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К 10 сентября будет завершена перекладка магистрального трубопровода на Ташкентской от Стара-Загора до Московского шоссе. Об этом сообщают представители компании «Т-Плюс».

Сейчас работы завершены на 95%. Потом настанет время для расширения дороги и благоустройства.

- На объекте работы теплоэнергетиков синхронизированы с министерством транспорта Самарской области и компанией «РКС-Самара» и проводятся по согласованию с администрацией. В частности, подрядные организации минтранса реализуют здесь масштабный проект по расширению дорожного полотна с последующим благоустройством. Параллельно с этим «РКС-Самара» в рамках инвестиционной программы меняет около 900 метров старой чугунной трубы 1970 года укладки на новую полиэтиленовую.

Увеличенная с 600 до 800 мм теплосеть улучшит качество отопления и горячего водоснабжения жителей Кировского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU