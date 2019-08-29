В Самаре «Ниссан» протаранил «Газель» и та перевернулась

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-29T11:30:20+03:00

Столкновение не обошлось без пострадавшего Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В среду, 28 августа, на улице Чекистов в Самаре произошло столкновение «Ниссан Алмера» и фургона «Газель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полиции, 35-летний водитель иномарки ехал по Чекистов со стороны Грибоедова в направлении Смышляевского шоссе. На перекрестке с круговым движением, двигаясь по второстепенной дороге, он не уступил дорогу грузовику. От столкновения «Газель» легла на левый борт.

В результате медицинская помощь понадобилась водителю фургона. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU