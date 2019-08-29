В следующем году будет утвержден новый генплан Самары

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-29T13:00:08+03:00

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Градостроительный документ, который будет определять облик Самары на годы вперед, будет принят в 2020 году. Об этом в прямом эфире рассказал руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов.

- Генплан уже прошел все необходимые согласования как на уровне РФ, так и на уровне субъекта федерации. Решение о необходимости внесения комплексных изменений в Генеральный план было принято в 2016 году, поскольку в действовавшем на то время генплане все расчеты были сделаны только до 2015 года. В соответствии с муниципальным контрактом такой проект уже разработан, с расчетным периодом до 2030 года.

Публичные слушания и процедура утверждения генплана собираются завершить до конца следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU