2019-08-29T13:01:58+03:00
Общество

В Октябрьске мэр Александра Гожая незаконно назначила себе зарплату

По данным сайта администрации города, за 2018 год градоначальница заработала 1,4 млн рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В собственности у Александры Гожей квартира на 45 квадратных метров и автомобиль KIA Sportage. Фото: vk.com/oktyabrskadmВ собственности у Александры Гожей квартира на 45 квадратных метров и автомобиль KIA Sportage. Фото: vk.com/oktyabrskadm
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В Октябрьске суд признал незаконной зарплату мэра Александры Гожей. 26 октября 2015 года глава администрации приняла постановление «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий Главы г. о. Октябрьск». Как оказалось, делать это женщина не могла. Этот документ и признал незаконным суд, сообщает прокуратура Октябрьска.

Как рассказали в надзорном ведомстве, это постановление нарушает федеральный закон. Прокуратура направила в администрацию и городскую думу представление о недопустимости нарушений, однако на обращения ведомства никто не ответил. Тогда последовал иск в суд.

Александра Гожая занимает пост мэра Октябрьска с 2015 года. До этого она была замглавы администрации по социальным вопросам и руководителем управления социального развития мэрии.

По официальной информации, размещенной на сайде администрации Октябрьска, в прошлом году мэр города заработала 1 млн 429 тысяч рублей. В собственности у Александры Гожей квартира на 45 квадратных метров и автомобиль KIA Sportage.

ИСТОЧНИК KP.RU

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