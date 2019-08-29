В Октябрьске мэр Александра Гожая незаконно назначила себе зарплату
В Октябрьске суд признал незаконной зарплату мэра Александры Гожей. 26 октября 2015 года глава администрации приняла постановление «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий Главы г. о. Октябрьск». Как оказалось, делать это женщина не могла. Этот документ и признал незаконным суд, сообщает прокуратура Октябрьска.
Как рассказали в надзорном ведомстве, это постановление нарушает федеральный закон. Прокуратура направила в администрацию и городскую думу представление о недопустимости нарушений, однако на обращения ведомства никто не ответил. Тогда последовал иск в суд.
Александра Гожая занимает пост мэра Октябрьска с 2015 года. До этого она была замглавы администрации по социальным вопросам и руководителем управления социального развития мэрии.
По официальной информации, размещенной на сайде администрации Октябрьска, в прошлом году мэр города заработала 1 млн 429 тысяч рублей. В собственности у Александры Гожей квартира на 45 квадратных метров и автомобиль KIA Sportage.
ИСТОЧНИК KP.RU