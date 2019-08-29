Футболист «Крыльев Советов» Раду Гынсарь получил вызов в сборную Молдовы
Футболист «Крыльев Советов» Раду Гынсарь получил вызов в сборную Молдовы на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против Исландии (7 сентября) и Турции (10 сентября). Об этом пишет «КП-Молдова».
Вместе с Гынсарем из РПЛ в национальную команду отправится футболист «Уфы» Кэтэлин Карп. Бывший игрок «Крыльев Советов» Александр Епуряну, который выступает за вице-чемпиона Турции «Истанбул Башакшехир», не вызван в сборную Молдовы из-за травмы.
Раду Гынсарь перешел в «КС» летом 2019 года. Дебютный гол за самарцев он забил в ворота «Урала».
Напомним, ближайший матч «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» в пятницу, 30 августа. В этот день волжане примут московское «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU