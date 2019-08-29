2019-08-29T13:17:15+03:00
Спорт

Футболист «Крыльев Советов» Раду Гынсарь получил вызов в сборную Молдовы

Он будет готовиться с национальной командой к играм отборочного этапа Евро-2020 с Исландией и Турцией
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Раду Гынсарь перешел в «КС» летом 2019 года.Раду Гынсарь перешел в «КС» летом 2019 года.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Футболист «Крыльев Советов» Раду Гынсарь получил вызов в сборную Молдовы на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против Исландии (7 сентября) и Турции (10 сентября). Об этом пишет «КП-Молдова».

Вместе с Гынсарем из РПЛ в национальную команду отправится футболист «Уфы» Кэтэлин Карп. Бывший игрок «Крыльев Советов» Александр Епуряну, который выступает за вице-чемпиона Турции «Истанбул Башакшехир», не вызван в сборную Молдовы из-за травмы.

Раду Гынсарь перешел в «КС» летом 2019 года. Дебютный гол за самарцев он забил в ворота «Урала».

Напомним, ближайший матч «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» в пятницу, 30 августа. В этот день волжане примут московское «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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