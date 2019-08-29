Перед новым учебным годом в Самаре обновили разметку у школ на 80 млн рублей
Первый замглавы Самары Владимир Василенко накануне нового учебного года провел совещание с руководителями департаментов. Там стало известно, что до конца октября у 20 самарсиких школ появятся новые светофоры.
В 2019 году было из городского бюджета выделили 80 млн рублей на нанесение дорожной разметки, установку знаков и светофоров у школ. У некоторых из них появятся мигающие светофоры. Они должны быть рядом со всеми учебными учреждениями, которые имеют выход на проезжую часть.
Еще у 14 школ Самары появятся «лежачие полицейские», которые помогут снизить скорость проезжающих мимо автомобилей.
А в следующем году в обустройстве дорог, примыкающих к школам, будет сделан упор на установку дорожных ограждений. Их планируется смонтировать более 5 км на 14 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU