СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-29T14:10:59+03:00

Перед новым учебным годом в Самаре обновили разметку у школ на 80 млн рублей

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Первый замглавы Самары Владимир Василенко накануне нового учебного года провел совещание с руководителями департаментов. Там стало известно, что до конца октября у 20 самарсиких школ появятся новые светофоры.

В 2019 году было из городского бюджета выделили 80 млн рублей на нанесение дорожной разметки, установку знаков и светофоров у школ. У некоторых из них появятся мигающие светофоры. Они должны быть рядом со всеми учебными учреждениями, которые имеют выход на проезжую часть.

Еще у 14 школ Самары появятся «лежачие полицейские», которые помогут снизить скорость проезжающих мимо автомобилей.

А в следующем году в обустройстве дорог, примыкающих к школам, будет сделан упор на установку дорожных ограждений. Их планируется смонтировать более 5 км на 14 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU