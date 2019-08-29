На Московском шоссе в Самаре пожилой водитель протаранил дерево

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-29T15:35:35+03:00

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В среду, 28 августа, на Московском шоссе Volkswagen Polo врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полиции, 57-летний водитель двигался по Московскому шоссе и собирался поворачивать направо на прилегающую территорию. Он превысил скорость, после чего иномарка влетела в препятствие.

В результате столкновения пострадала 43-летняя женщина, которая после осмотра в больницы была отпущена домой. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU