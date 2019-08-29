2019-08-29T17:02:19+03:00
Общество

В Самарской области военные инженеры соорудили самый длинный наплавной мост в мире

Масштабные учения подразделений МТО прошли в Октябрьске, их посетили замминистра обороны РФ и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Геннадий ВЕТРОВ
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По гигантскому мосту перевезли несколько железнодорожных составов ФОТО: правительство Самарской областиПо гигантскому мосту перевезли несколько железнодорожных составов ФОТО: правительство Самарской области
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В Самарской области сегодня, 29 августа, прошли масштабные учения подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Инженерные подразделения Сухопутных войск в Октябрьске возвели уникальный комбинированной наплавной мост через Волгу. Его протяженность составила около 3 километров. Среди таких сооружений этот - самый длинный в мире.

По легенде, двигаться по мосту мешали бандиты ФОТО: правительство Самарской области

По легенде, двигаться по мосту мешали бандиты ФОТО: правительство Самарской области

- Под руководством заместителя Министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, контролировавшего проведение учений, военнослужащие ЦВО осуществили переброску через Волгу около 100 единиц гусеничной боевой техники, более 300 автомобилей и железнодорожных платформ, груженных вещами, ракетно-артиллерийским вооружением, продовольствием и различными видами горюче-смазочных материалов, - сообщили в Правительстве Самарской области.

Военные сооружают наплавной мост.

Грузы и технику доставляли как по наведенному мосту, так и с помощью современных механизированных понтонных средств. Сложнее всего было устанавливать центральную секцию гигантского моста. Ее длина около 150 метров. В ходе тренировки специалисты железнодорожных войск установили рекорд, замкнув мост и подготовив его к движению поездов и автомобилей через реку менее, чем за полтора часа.

Всего по переправе перевели 5 ж/д составов и автомобильную колону из 100 машин. Среди последних: бронепоезд железнодорожных войск, пожарный состав, поезда с техникой, личным составом соединений и частей Центрального военного округа и грузами специального назначения. По замыслу учений, все действия инженерных войск осложнялись огнем противника и налетами бандитов на лодках.

Учения проходили под присмотром замминистра обороны РФ ФОТО: правительство Самарской области

Учения проходили под присмотром замминистра обороны РФ ФОТО: правительство Самарской области

Среди тех, кто наблюдали за учениями кроме Булгакова также были начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Здесь же ИВ впервые попробовали в деле 720-тонный паром и и инженерно-разведывательный катер на воздушной подушке при переброске техники через водную преграду. Впечатления от их работы оказались положительными.

В рамках учений были сооружены и понтонные мосты через реку Самару - рядом с поселком Алексеевка. Поменьше, чем в Октябрьске. Там строения - по легенде мероприятия - уничтожали с помощью высокоточного оружия.

Мосты у Алексеевки ФОТО: правительство Самарской области

Мосты у Алексеевки ФОТО: правительство Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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