Новый генеральный план развития Самары рассчитали до 2030 года

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-29T18:29:43+03:00

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В Самаре готовится к утверждению новый генеральный план города. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, отвечая на вопросы самарцев в проекте «Комментарии открыты».

Он уточнил, что сейчас в городе действует старый генплан, разработанный в 2006 году и утвержденный в 2008-м.

- В том генеральном плане, утвержденном в 2008 году все расчеты по развитию городских территорий были сделаны до 2015 года. В 2016 году было принято решение о внесении изменений в наше действующий генплан. Был разработан проект с расчетным периодом до 20130 года. По сути это новый генплан. Он прошел все согласования, которые требует закон. Но мы не получили согласование от Министерства лесного хозяйства РФ. Из-за земель в поселке Прибрежный. Много дачных участков там были в лесном фонде. Это притормозило процесс, но вопрос на стадии решения.

Новый генеральный план Самары может быть принят как документ уже в ближайшее время. Потом он будет представлен на публичные слушания. Все процедуру планируется завершить в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU