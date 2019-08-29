В Самарской области грузовой поезд насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 21:28 2019-08-29T21:28:35+03:00

Сейчас во всех подробностях произошедшего разбираются правоохранители. Фото: "КП" Архив

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В Самарской области в четверг, 29 августа, на железнодорожных путях произошла трагедия. 79-летняя женщина погибла под колесами грузового поезда. По предварительной версии, пенсионерка переходила пути в неположенном месте. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил помощник транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры Алексей Якишин.

ЧП произошло на 165 км перегона «Водинская – Старосемейкино». Сейчас во всех подробностях произошедшего разбираются правоохранители. Они проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU