2019-08-29T21:28:35+03:00
Происшествия

В Самарской области грузовой поезд насмерть сбил женщину

79-летняя пенсионерка переходила пути в неположенном месте
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас во всех подробностях произошедшего разбираются правоохранители.Сейчас во всех подробностях произошедшего разбираются правоохранители.Фото: "КП" Архив
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В Самарской области в четверг, 29 августа, на железнодорожных путях произошла трагедия. 79-летняя женщина погибла под колесами грузового поезда. По предварительной версии, пенсионерка переходила пути в неположенном месте. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил помощник транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры Алексей Якишин.

ЧП произошло на 165 км перегона «Водинская – Старосемейкино». Сейчас во всех подробностях произошедшего разбираются правоохранители. Они проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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