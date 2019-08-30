Лучшие в своем деле: награждены 46 работников Куйбышевского НПЗ

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-30T08:33:13+03:00

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Елена Мосолова - нефтепереработчица с 15-летним стажем - получила благодарность Министерства энергетики РФ. Елена Геннадьевна трудится в цехе №10, изготавливающем высококлассное топливо. Сама выросла до оператора шестого разряда и помогает овладеть тонкостями профессии молодежи - многие из ее ребят уже стали инженерами.

- Я очень люблю свою работу, - признается Елена. - Мне нравится принимать решения, делать расчеты, контролировать процессы.

Елена уверена: на заводе не бывает скучной работы, ведь предприятие находится в непрерывном развитии. Продолжается масштабная модернизация производства. За последние годы построены и введены в эксплуатацию установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга FCC с секцией ГФУ. Эксплуатация этих ключевых объектов позволила КНПЗ увеличить глубину переработки нефти, поднять выработку светлых нефтепродуктов, сократить издержки на производство. С пуском новых современных объектов на заводской площадке останавливаются и выводятся из эксплуатации установки, устаревшие и физически, и морально. Коллега Елены Мосоловой, машинист компрессорных установок Вазген Манукян, был удостоен звания «Почетный нефтехимик». Начинался путь Вазгена Петросовича в профессии в далеком 1983 году – молодой парень, отдававший воинский долг в Куйбышеве, здесь женился и обрел еще одну семью – заводскую.

- Я всегда любил технику, поэтому и пошел сразу на завод, - вспоминает Вазген Манукян. – С тех пор и работаю в цехе №1 – каждый насос, каждый компрессор знаю «в лицо». За 36 лет здесь многое изменилось в лучшую сторону – оборудование стало надежнее, а труд – легче. Я горжусь своим заводом – о пенсии даже думать не хочется.

Заводчане по праву гордятся своим предприятием. В 2018 году КНПЗ признан «Достоянием Самарской губернии» по итогам одноименного регионального конкурса в номинации «Промышленность», в очередной раз победил во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинациях «Создание и развитие рабочих мест», «Участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». И эти общие победы формируются из личных вкладов каждого из заводчан. Иначе – никак

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ИСТОЧНИК KP.RU