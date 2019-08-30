2019-08-30T09:48:18+03:00
Общество

В Самаре из-за матча «Крыльев Советов» с «Динамо» продлят работу общественного транспорта

Все из-за позднего начала встречи
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
До самого стадиона в день игры можно будет добраться несколькими способами.До самого стадиона в день игры можно будет добраться несколькими способами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре в пятницу, 30 августа, в день игры «Крыльев Советов» и «Динамо» продлят работу общественного транспорта. Сделают это из-за того, что игра начинается в 9 часов вечера по местному времени. Об этом сообщает администрация Самары. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена».

- По окончании матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№1, 41, 51, 45, 67. Дополнительные автобусы маршрута №50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-ой проезд в районе стоянки такси. Работа трамвайного маршрута S5 возобновится в 22:45 (по окончании матча). Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамваи проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками. Время работы трамвайных маршрутов №7, 24, 25 будет продлено с учетом времени окончания матча, - отметили в мэрии.

До самого стадиона в день игры можно будет добраться несколькими способами. Для автомобилистов будет работать бесплатная Северная парковка.

- Заезд на парковку осуществляется со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее - по Проезду №2, а также со стороны Волжского шоссе: по улице 2-ой Стадионной, далее - по Проезду №2 или по улице Арена-2018. Движение по улице Арена-2018 и 2-ой Стадионной, Проезду №2 будет открыто на всем их протяжении. Остановка и стоянка транспортных средств – запрещена, - отметили в горадминистрации.

Кроме того, на стадион можно доехать на трамвае S5, автобусах №№ 1, 45, 50 51, 67, 96, 205, 268.

Более подробная информация – на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Троллейбусы на улицу Шоссейную в Самару вернутся 15 сентября
Жители Тольятти ищут людей, которые сожгли их машины
Музеи в Самаре 1 и 2 сентября будут работать бесплатно
Да будет свет: в Самаре к электроснабжению подключают два новых детских сада
В Самаре нашли 16-летнюю пропавшую татуированную девушку с розовым рюкзаком
В Самаре закончились поиски 14-летней Лейлы Афанасьевой
В Сызрани из-за пожара из детского сада эвакуировали 236 детей
Девочки кричали и звали на помощь: в Самаре осудили серийного педофила
В Тольятти шарпей напал на 6-летнего малыша
В курице нашли сальмонеллу: стала известна причина массового отравления суши в Самаре
Лучшие в своем деле: награждены 46 работников Куйбышевского НПЗ
В Самарской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
В Самарской области УАЗ без водителя сбил девушку и утонул в реке
Улицу 22 Партсъезда в Самаре начнут продлевать до Солнечной в 2020 году
«Босиком и на мотоциклах нельзя»: для пассажиров самарского метро установил 33 запрета
Лето закончилось: в ночь на 30 августа в Самарской области обещают заморозки
Новый генеральный план развития Самары рассчитали до 2030 года
В Самарской области военные инженеры соорудили самый длинный наплавной мост в мире
Молодежный состав «Крыльев Советов» потерпел поражение от московского «Динамо»
На Красноглинском шоссе в Самаре КамАЗ и квадроцикл не поделили дорогу
Повелся на льготный ценник: в Самарской области ищут пострадавших от автомобильного мошенника
Самарские абоненты «Ростелекома» предпочитают дистанционное обслуживание