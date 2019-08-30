В Самаре из-за матча «Крыльев Советов» с «Динамо» продлят работу общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-30T09:48:18+03:00

До самого стадиона в день игры можно будет добраться несколькими способами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре в пятницу, 30 августа, в день игры «Крыльев Советов» и «Динамо» продлят работу общественного транспорта. Сделают это из-за того, что игра начинается в 9 часов вечера по местному времени. Об этом сообщает администрация Самары. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена».

- По окончании матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№1, 41, 51, 45, 67. Дополнительные автобусы маршрута №50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-ой проезд в районе стоянки такси. Работа трамвайного маршрута S5 возобновится в 22:45 (по окончании матча). Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамваи проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками. Время работы трамвайных маршрутов №7, 24, 25 будет продлено с учетом времени окончания матча, - отметили в мэрии.

До самого стадиона в день игры можно будет добраться несколькими способами. Для автомобилистов будет работать бесплатная Северная парковка.

- Заезд на парковку осуществляется со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее - по Проезду №2, а также со стороны Волжского шоссе: по улице 2-ой Стадионной, далее - по Проезду №2 или по улице Арена-2018. Движение по улице Арена-2018 и 2-ой Стадионной, Проезду №2 будет открыто на всем их протяжении. Остановка и стоянка транспортных средств – запрещена, - отметили в горадминистрации.

Кроме того, на стадион можно доехать на трамвае S5, автобусах №№ 1, 45, 50 51, 67, 96, 205, 268.

Более подробная информация – на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU