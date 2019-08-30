В Тольятти шарпей напал на 6-летнего малыша
В Тольятти собака породы шарпей напала на 6-летнего ребенка. Произошло это в одном из садоводческих товариществ в селе Переволоки. По словам мамы ребенка, собака вырвалась из рук хозяйки и накинулась на малыша, пишут «Происшествия Тольятти».
- Ребенка покусала собака в дачном магазине. Подробности: собака породы шарпей, крупная, взрослая, без намордника и поводка, вырвалась из рук хозяйки, набросилась и прокусила ногу. Хозяйка сначала пыталась сбежать, но это же дачи, все друг друга знают. На просьбы дать копии ветпаспорта или прививок ответила отказом в грубой форме. В итоге - состояние здоровья собаки неизвестно, ребенку будут делать 6 прививок (до ноября), - отметила мама мальчика.
Отмечают, что это уже не первый случай нападения этого пса на людей. За лето он покусал несколько человек. В том числе одного мужчину укусил в пах.
Мама пострадавшего ребенка написала заявление участковому. Если в проверке откажут, женщина грозится обратиться в прокуратуру и полицейский главк.
ИСТОЧНИК KP.RU