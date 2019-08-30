2019-08-30T09:27:20+03:00
Происшествия

В Тольятти шарпей напал на 6-летнего малыша

По словам мамы ребенка, собака вырвалась из рук хозяйки и укусила мальчика за ногу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мама пострадавшего ребенка написала заявление участковому.Мама пострадавшего ребенка написала заявление участковому.Фото: архив "КП"
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В Тольятти собака породы шарпей напала на 6-летнего ребенка. Произошло это в одном из садоводческих товариществ в селе Переволоки. По словам мамы ребенка, собака вырвалась из рук хозяйки и накинулась на малыша, пишут «Происшествия Тольятти».

- Ребенка покусала собака в дачном магазине. Подробности: собака породы шарпей, крупная, взрослая, без намордника и поводка, вырвалась из рук хозяйки, набросилась и прокусила ногу. Хозяйка сначала пыталась сбежать, но это же дачи, все друг друга знают. На просьбы дать копии ветпаспорта или прививок ответила отказом в грубой форме. В итоге - состояние здоровья собаки неизвестно, ребенку будут делать 6 прививок (до ноября), - отметила мама мальчика.

Отмечают, что это уже не первый случай нападения этого пса на людей. За лето он покусал несколько человек. В том числе одного мужчину укусил в пах.

Мама пострадавшего ребенка написала заявление участковому. Если в проверке откажут, женщина грозится обратиться в прокуратуру и полицейский главк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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