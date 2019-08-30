Девочки кричали и звали на помощь: в Самаре осудили серийного педофила

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-30T09:54:08+03:00

Сергей Черняев нападал на своих маленьких жертв в подъездах

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В Самаре суд вынес приговор 31-летнему Сергею Черняеву. Мужчина признан виновным в двух преступлениях сексуального характера. Его жертвами стали дети.

- В 2016 году Черняев в подъезде дома в Промышленном районе попытался совершить действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Она стала кричать и звать на помощь. Злоумышленник испугался и убежал, - рассказывают в СУ СК России по Самарской области.

Через несколько часов после того эпизода Сергей зашел в подъезд другого дома и там домогался до 14-летней девочки. Аналогичный происшествие с его участием было зарегистрировано и в 2018 году.

Доказательства на педофила собрал третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК. Судья счел их достаточными и отправил фигуранта в колонию строгого режима на 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU