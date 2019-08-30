2019-08-30T10:04:25+03:00
Происшествия

В Сызрани из-за пожара из детского сада эвакуировали 236 детей

К счастью, никто не пострадал.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Огонь ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.Огонь ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Сызрани в десятом часу утра в пятницу, 30 августа, вспыхнул пожар в детском саду на улице 50 лет Октября. Там загорелся электрощиток. Из здания детсада вывели 236 детей и 42 человек персонала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Пожарные прибыли на место спустя 3 минуты после поступления вызова. Площадь возгорания – 2 квадратных метра. Огонь ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - рассказали в МЧС.

Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Троллейбусы на улицу Шоссейную в Самару вернутся 15 сентября
Жители Тольятти ищут людей, которые сожгли их машины
Музеи в Самаре 1 и 2 сентября будут работать бесплатно
Да будет свет: в Самаре к электроснабжению подключают два новых детских сада
В Самаре нашли 16-летнюю пропавшую татуированную девушку с розовым рюкзаком
В Самаре закончились поиски 14-летней Лейлы Афанасьевой
Девочки кричали и звали на помощь: в Самаре осудили серийного педофила
В Тольятти шарпей напал на 6-летнего малыша
В Самаре из-за матча «Крыльев Советов» с «Динамо» продлят работу общественного транспорта
В курице нашли сальмонеллу: стала известна причина массового отравления суши в Самаре
Лучшие в своем деле: награждены 46 работников Куйбышевского НПЗ
В Самарской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
В Самарской области УАЗ без водителя сбил девушку и утонул в реке
Улицу 22 Партсъезда в Самаре начнут продлевать до Солнечной в 2020 году
«Босиком и на мотоциклах нельзя»: для пассажиров самарского метро установил 33 запрета
Лето закончилось: в ночь на 30 августа в Самарской области обещают заморозки
Новый генеральный план развития Самары рассчитали до 2030 года
В Самарской области военные инженеры соорудили самый длинный наплавной мост в мире
Молодежный состав «Крыльев Советов» потерпел поражение от московского «Динамо»
На Красноглинском шоссе в Самаре КамАЗ и квадроцикл не поделили дорогу
Повелся на льготный ценник: в Самарской области ищут пострадавших от автомобильного мошенника
Самарские абоненты «Ростелекома» предпочитают дистанционное обслуживание