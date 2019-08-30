В Сызрани из-за пожара из детского сада эвакуировали 236 детей
К счастью, никто не пострадал.
Огонь ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В Сызрани в десятом часу утра в пятницу, 30 августа, вспыхнул пожар в детском саду на улице 50 лет Октября. Там загорелся электрощиток. Из здания детсада вывели 236 детей и 42 человек персонала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
- Пожарные прибыли на место спустя 3 минуты после поступления вызова. Площадь возгорания – 2 квадратных метра. Огонь ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - рассказали в МЧС.
Погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU