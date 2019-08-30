Да будет свет: в Самаре к электроснабжению подключают два новых детских сада
Энергетики Самарской сетевой компании завершают работы по подключению к электроснабжению двух детских садов в Самаре, расположенных на улицах Ташкентской и Березовой аллее. Строят новые дошкольные учреждения по программе реализации нацпроекта «Демография». Каждый детсад рассчитан на 240 ребят в возрасте от года до семи лет. Для дошколят будут работать 12 групп, в том числе и ясельные.
Основной объем работ по подключению детского сада на Березовой аллее Самарская сетевая компания уже выполнила: от трансформаторной подстанции до садика проложили 4 кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью почти километр. Как только на фасаде здания смонтируют вводно-распределительное устройство, специалисты ССК заведут в него кабели и проведут пуско-наладочные работы.
Сейчас энергетики прокладывают четыре кабельные линии для электроснабжения строящегося детского сада на ул. Ташкентской.
Оба учреждения планируют ввести в эксплуатацию в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU