Да будет свет: в Самаре к электроснабжению подключают два новых детских сада

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-30T10:28:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Энергетики Самарской сетевой компании завершают работы по подключению к электроснабжению двух детских садов в Самаре, расположенных на улицах Ташкентской и Березовой аллее. Строят новые дошкольные учреждения по программе реализации нацпроекта «Демография». Каждый детсад рассчитан на 240 ребят в возрасте от года до семи лет. Для дошколят будут работать 12 групп, в том числе и ясельные.

Основной объем работ по подключению детского сада на Березовой аллее Самарская сетевая компания уже выполнила: от трансформаторной подстанции до садика проложили 4 кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью почти километр. Как только на фасаде здания смонтируют вводно-распределительное устройство, специалисты ССК заведут в него кабели и проведут пуско-наладочные работы.

Сейчас энергетики прокладывают четыре кабельные линии для электроснабжения строящегося детского сада на ул. Ташкентской.

Оба учреждения планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU