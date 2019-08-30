Музеи в Самаре 1 и 2 сентября будут работать бесплатно

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-30T10:31:00+03:00

Сходить бесплатно в Детскую картинную галерею можно будет 2 и 3 сентября. Фото: vk.com/childgal_samara

В основном свои двери заведения откроют для школьников и студентов

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Несколько музеев в Самаре объявили о свободной входе в честь Дня знаний. В частности, бесплатно в воскресенье, 1 сентября, можно будет сходить в Художественный музей (улица Куйбышева, 92). Там школьники и студенты смогут посмотреть на все постоянные и временные экспозиции.

В понедельник, 2 сентября, есть возможность посетить задаром Детскую картинную галерею (улица Куйбышева, 139, туда также будут пускать бесплатно 3 сентября детей до 18 лет), Музей модерна (Красноармейска, 15), музей Алабина (Ленинская, 142), Дом-музей Фрунзе (Фрунзе, 114)), Дом-музей Ленина (Ленинская, 131).

Все подробности акций лучше смотреть на сайтах и на страницах в соцсетях музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU