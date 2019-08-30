2019-08-30T11:10:35+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель на «Ауди» не пропустил автобус

Пострадала пассажирка общественного транспорта
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Полиция проводит проверку по факту ДТП.Полиция проводит проверку по факту ДТП.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Красноярском районе Самарской области произошла авария с участием общественного транспорта. 31-летний водитель «Ауди» не пропустил 78-ой автобус, когда заезжал на транспортную развязку дороги «Урал – аэропорт Курумоч» со стороны Тольятти. В результате одна пассажирка общественного транспорта пострадала, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Пострадала пассажирка автобуса «Лиаз», она была доставлена в медицинское учреждение, где была осмотрена врачами и позже отпущена домой, - рассказали в главке.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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