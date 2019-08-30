2019-08-30T11:36:49+03:00
Общество

«Йо-хо-хо, и бутылка рому!» В Самаре суд отобрал у алкоголика права на управления водными судами

Когда мужчина получал удостоверение, он состоял на учете в наркодиспансере
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Самарец должен сдать свои права в региональный Центр ГИМС МСЧ.Самарец должен сдать свои права в региональный Центр ГИМС МСЧ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд Кировского района лишил местного жителя прав на управление маломерным судном. Иск подала Куйбышевская транспортная прокуратура. Во время проверки надзорное ведомство выяснило, что когда мужчине выдавали права, он был на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя».

- Наличие данного диагноза является прямым противопоказанием к управлению маломерным судном, а выдача удостоверения лицу с таким психическим заболеванием создает реальную опасность причинения вреда, как самому себе, так и жизни, здоровью, имуществу окружающих, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Суд встал на сторону ведомства. Самарец должен сдать свои права в региональный Центр ГИМС МСЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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