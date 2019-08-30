2019-08-30T11:40:01+03:00
Происшествия

В Самаре в квартире начинающего закладчика нашли 2 килограмма наркотиков

Парень не успел разложить героин и прочее зло по закладкам
Михаил ГОРЮНОВ
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Приговор вынесли в Советском районном судеПриговор вынесли в Советском районном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре осудили 28-летнего уроженца Новокуйбышевска. Молодого человека признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств.

- В октябре 2018 года парень в интернете вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами. Согласно отведенной ему роли он забирал наркотики с представляемых по СМС адресов закладок, после чего расфасовывал их на мелкие партии и в дальнейшем размещал продукцию в закладках на территории города, - сообщили "КП-Самара" в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В начале февраля 2019 года злоумышленник оставил закладку со 100 граммами героина. В ходе проведения сотрудниками полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте оперативно-розыскных мероприятий начинающий наркоторговец был задержан и в ходе обыска его съемной квартиры обнаружены наркотические средства общей массой более 2 килограмм.

Судья, с учетом всех обстоятельств дела, приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев. Все это время он проведет в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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