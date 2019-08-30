В Самаре перекроют часть Московского шоссе и еще несколько улиц у стадиона

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-30T11:49:33+03:00

А вы идете на футбол? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В пятницу, 30 августа, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч «Крылья Советов» - «Динамо». Начало игры в 21:00.

Для безопасности 30 августа закроют движение по нескольким улицам и дублеру Московского шоссе. Так с 18.00 до 24.00 движение ограничат по ул. 1—я Стадионная от Проезда № 9 до Проезда №10, Проезду № 7, Проезду №8, Проезду №9, Проезду №10, Проезду №11, Проезду №12.

С 19.00 до 24.00 будет запрещено движение машин по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.

Также на всех вышеуказанных улицах с 6:00 до 24:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

Для удобства зрителей будет работать бесплатная Северная парковка стадиона. Заезд на парковку со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по Проезд №2, а также со стороны Волжского шоссе: по ул. 2-ая Стадионная, далее - по Проезд №2 или по ул. Арена-2018.

Движение по ул. Арена-2018 и 2-ая Стадионная, Проезд №2 будет открыто, а вот остановка и стоянка там запрещена.

Для тех, у кого есть специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка, заехать туда можно со стороны Московского шоссе и далее по ул. Дальняя или со стороны ул. Арена-2018 и далее по ул. Дальняя. Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя будет закрыт на всем ее протяжении.

В это же время в Самаре усилят работу общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU