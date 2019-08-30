2019-08-30T12:12:57+03:00
Общество

В Тольятти перекроют улицу Советскую, а автобусы №22 и №114 пустят в объезд

Неудобства придется потерпеть из-за ремонтных работ
Евгения ВАСИНА
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Выбирайте маршрут заранееВыбирайте маршрут заранееФото: Архив "КП"
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В Тольятти из-за проведения ремонта тепловой сети с 3 по 16 сентября будет перекрыто движение транспорта по ул. Советской в районе жилого дома № 65.

Как сообщает администрация города, в это время автобусы № 22 и № 114 поедут в объезд.

Автобусы маршрута № 22 при движении от отправочного пункта «ул. Баныкина» проследует по улицам Баныкина, Советская, Ленинградская, К. Маркса, Мира и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрута № 114 при движении от отправочного пункта «ул. Белорусская» будут следовать по улицам Баныкина, Родины, Республиканская, Белорусская, Ленинградская, К. Маркса, Мира и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлении.

- Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Тольятти рекомендует заранее выбирать пути объезда данного участка дороги, - отметили в администрации Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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