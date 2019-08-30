В Самарской области на выходных обещают заморозки

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-30T12:30:28+03:00

Синоптики обещают, что в выходные и в понедельник местами пройдет небольшой дождь. Фото: Архив "КП"

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В Самарской области на выходных, 31 августа и 1 сентября, а также в понедельник, 2 сентября, ночью ожидают заморозки. Температура воздуха местами упадет до -2 градусов, сообщает Приволжское УГМС. Также синоптики обещают, что в выходные и в понедельник местами пройдет небольшой дождь. Исключение составит ночь с пятницы на субботу.

В субботу и воскресенье по ночам столбики термометров будут опускаться до +2… +7, местами 0… -2. Днем +12… +17. В понедельник, 2 сентября, ночью температура воздуха будет +2… +7, местами заморозки 0… -2. Днем +15… +20.

ИСТОЧНИК KP.RU