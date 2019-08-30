2019-08-30T13:06:47+03:00
Общество

В Самарской области дедушку, потерявшегося на рыбалке, нашли с помощью беспилотника

Сейчас с пенсионером работают врачи
Михаил ГОРЮНОВ
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Пенсионера нашли полиция и волонтераПенсионера нашли полиция и волонтераФото: ГУ МВД России по Самарской области
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27 августа в Новокуйбышевске бесследно исчез 80-летний мужчина. Он ушел на рыбалку на реку Криуша и заблудился. На следующий день мужчина сам по телефону 112 обратился за помощью. К его поискам подключились полиция, росгвардейцы, местные жители и волонтеры "Лизы Алерт".

- Личный состав Авиационного отряда быстрого реагирования регионального управления Росгвардии с помощью беспилотного комплекса ZOLA, оснащенного современными средствами обнаружения, обследовал территорию и указал участки предполагаемого нахождения пропавшего гражданина, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

30 августа около 11:00 поисковая группа, отрабатывая указанную территорию, обнаружила заблудившегося пенсионера в районе озера Ветляное. Сейчас за дедушкой наблюдают медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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