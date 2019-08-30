Эксперты признали воду в Волге около Тольятти не опасной

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-30T13:06:05+03:00

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В Тольятти специалисты проверили воду в Волге в акватории Куйбышевского водохранилища. Пробы воды отобрали в прибрежной зоне всех районов города, еще одну – на середине водохранилища в транзитном потоке воды. Чистоту воды определяли по тому, сколько водорослей останутся живы.

- В двух пробах волжской воды, отобранных в середине участка акватории Куйбышевского водохранилища (фоновая проба) и в Комсомольском районе, напротив дворца спорта «Олимпия», все экземпляры дафний остались живы, смертность их равна нулю. В пробе воды, отобранной в Центральном районе напротив памятника Татищеву, этот показатель составил 3,3%. Самой неблагополучной оказалась проба Автозаводского района, отобранная напротив пляжа 6-ого квартала: в ней смертность дафний превысила 10%-ный рубеж и составила 13,3%, - сообщили в Приволжском УГМС.

По результатам исследований вода в Волге около Тольятти не обладает острой токсичностью. Специалисты отмечают – вода в реке живая и не потеряла своей самоочищающей способности, а также не представляет опасности для живущих в ней организмов.

ИСТОЧНИК KP.RU