2019-08-30T13:41:28+03:00
Политика

В Самарской области из-за дачников предложили перенести единый день голосования

Омбудсмен Ольга Гальцова считает 8 сентября неудачной датой
Кирилл КАРИМОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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По словам омбудсмена, нужно провести соцопрос, чтобы узнать, когда россиянами удобнее всего голосовать.По словам омбудсмена, нужно провести соцопрос, чтобы узнать, когда россиянами удобнее всего голосовать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области предложили перенести единый день голосования с 8 сентября на конец октября или середину ноября. Все из-за дачников. По словам уполномоченного по правам человека в регионе Ольги Гальцовой, в начале сентября многие жители области все еще находятся на дачах и в отпусках.

- Считаю, что дата единого дня голосования 8 сентября выбрана неудачно. Я об этом говорю открыто. В это время многие люди еще находятся на дачах и в отпусках. Мы обратились в Госдуму и областной избирком, чтобы перенести дату на другой день, - передает слова Гальцовой корреспондент «КП-Самара».

По словам омбудсмена, нужно провести соцопрос, чтобы узнать, когда россиянами удобнее всего голосовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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