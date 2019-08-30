2019-08-30T14:05:04+03:00
Общество

В Самаре в День знаний перекроют улицу Свободы

С 8 утра до 12 часов дня нельзя будет проехать от улицы 22 Партсъезда до Первого Безымянского переулка
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ограничения не распространяются на машины «скорой помощи», полиции, пожарной охраны, а также авто с пропусками, которые утвердили в ГИБДД.Ограничения не распространяются на машины «скорой помощи», полиции, пожарной охраны, а также авто с пропусками, которые утвердили в ГИБДД.Фото: Архив "КП"
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В Самаре в День знаний, который в этом году отмечают 2 сентября, перекроют движение по улице Свободы. Проехать нельзя будет от улицы 22 Партсъезда до Первого Безымянского переулка. Ограничения будут действовать с 8:00 до 12:00 из-за мероприятия, которое организует СамГУПС, сообщает самарская мэрия.

- Также на вышеуказанном участке улицы Свободы в период с 20:00 1 сентября 2019 года до 12:00 2 сентября 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, - отметили в администрации города.

Ограничения не распространяются на машины «скорой помощи», полиции, пожарной охраны, а также авто с пропусками, которые утвердили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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