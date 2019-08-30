В Сызрани в День города выступит Митя Фомин
С певцом уже договорились
О дате и месте концерта не сообщается.Фото: "КП" Архив
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День города в Сызрани будут отмечать с 6 по 8 сентября. Городу исполняется 336 лет. Основным днем празднования заявили субботу, 7 сентября. В этот день на площади имени Ленина пройдет городская выставка-продажа «Дары осени», праздничных концерт сызранских коллективов, показательные выступления пожарных и выставка пожарной техники, художественный флешмоб «Поздравления городу».
Хедлайнером праздника станет Митя Фомин. Как сообщает городская администрация, соглашение с певцом уже достигнуто. О дате и месте концерта не сообщается.
Полная программа Дня города - на сайте администрации Сызрани.
ИСТОЧНИК KP.RU