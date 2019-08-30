2019-08-30T16:14:48+03:00
Дом. Семья

В Самарской области водитель сбил косулю и уехал

Дикое животное погибло на месте
Евгения ВАСИНА
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Фото группы: Происшествия Тольятти (patrul_tlt/vk.com)Фото группы: Происшествия Тольятти (patrul_tlt/vk.com)Фото: соцсети
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В Ставропольском районе Самарской области неизвестный водитель насмерть сбил дикое животное. ДТП произошло, днем 30 августа, в районе села Подстепки. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что на животное наехал легковой автомобиль.

- От полученных травм парнокопытное погибло. Сам водитель не стал дожидаться егеря и сотрудников полиции, он покинул место происшествия, - отметили очевидцы. В ОГИБДД Ставропольского района уточники, что сейчас правоохранители устанавливаются данные водителя и его автомобиля. На место ДТП прибыли представители лесничества и сотрудники Госавтоиснпекции. Автолюбителю грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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