На День города в Самаре споют Дима Билан, Зара и группа «Рондо»

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-30T16:26:29+03:00

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Стала известна программа празднования Дня города в Самаре 2019, которая растянется на два дня. Основные развлекательные мероприятия пройдут на площади Куйбышева.

В субботу, 7 сентября, на главной площади города пройдет фестиваль «Седьмая симфония», посвященный творчеству Дмитрия Шостаковича. В программе примут участие солисты Большого театра Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова, Мария Лобанова, Константин Шушаков и Бехзод Давронов, также хоровые коллективы, академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением народного артиста России Михаила Щербакова. Эмоциональной кульминацией концерта станет исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

В воскресенье, 8 сентября, в 19.00 на площади Куйбышева начнется праздничный концерт «С днем города, Самара» с участием артистов самарской и российской эстрады – группы «Синяя птица», Дениса Клявера, Зары, Александра Иванова и группа «Рондо». Завершит праздничную программу вечер выступление Димы Билана и фейерверк.

А полную программу праздника можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU