2019-08-30T16:27:39+03:00
Общество

В самарском аэропорту в День знаний объявления будут зачитывать детскими голосами

В роли дикторов себя попробуют дети сотрудников аэропорта
Евгения ВАСИНА
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Как вам такой подарок?Как вам такой подарок?Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Необычный подарок в День Знаний приготовили пассажирам в международном аэропорту Курумоч. Там первого и второго сентября ряд объявлений будут зачитаны детскими голосами.

- В роли дикторов в эти дни выступят дети сотрудников аэропорта, которые в этом году пойдут в первый класс, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Объявления, которые будут зачитывать дикторы-стажеры – это привычная для пассажиров информация о передвижении по аэропорту. Также первоклассники поздравят всех с Днем Знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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