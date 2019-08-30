В самарском аэропорту в День знаний объявления будут зачитывать детскими голосами

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-30T16:27:39+03:00

Как вам такой подарок? Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Необычный подарок в День Знаний приготовили пассажирам в международном аэропорту Курумоч. Там первого и второго сентября ряд объявлений будут зачитаны детскими голосами.

- В роли дикторов в эти дни выступят дети сотрудников аэропорта, которые в этом году пойдут в первый класс, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Объявления, которые будут зачитывать дикторы-стажеры – это привычная для пассажиров информация о передвижении по аэропорту. Также первоклассники поздравят всех с Днем Знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU