Стали известны первые победители турнира Samara Open

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-30T16:45:06+03:00

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В Самаре, на площади им. Куйбышева проходит 10-й турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Ю.П. Тюленева. На 23 площадках — 20 асфальтовых и трех со специальным покрытием, за победу борются порядка 300 команд разных возрастных категорий. Турнир впервые приобрел международный масштаб. Также в этом году был установлен новый рекорд Samara Open по количеству участников. Всего призы и награды разыгрываются в 14 возрастных категориях.

Уже известны результаты в турнире среди смешанных команд, где играли мальчики и девочки 2010 года рождения и младше. В этой категории было шесть команд. Первое место заняла команда мальчишек Crazy little, второе — команда девчонок «Фортуна», и третье место — мальчишеская команда «Супер мяч.

Торжественная церемония открытия турнира Samara Open и «Матч Звезд» прошла сегодня. Участников и гостей турнира поприветствовал в видеообращении Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который стоял у истоков создания этих соревнований. Глава региона отметил, что из-за служебной командировки он впервые не смог принять в нем участие. Губернатор пожелал всем участникам успехов в честной борьбе.

«Фишкой» открытия стало выступление группы «летающих баскетболистов» и товарищеский «Матч Звезд». После зрелищной игры звезд на площадках команды-участницы турнира Samara Open-2019 продолжили спор за победу и призовой фонд в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU