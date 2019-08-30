Туи, маяк и мозаика: В Самаре завершилось благоустройство Крымской площади

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-30T18:23:53+03:00

Воплощать в жизнь архитектурные идеи было интересно даже строителям

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В областной столице завершено благоустройство Крымской площади. Теперь самарцев там будет встречать настоящая архитектурно-ландшафтная композиция, напоминающая о наиболее известных местах любимого россиянами полуострова.

- У Крымской площади был самый необычный дизайн-проект. Нам самим стало интересно воплотить в жизнь все задумки архитектора. Любопытство увидеть, что же получится, подгоняло работать быстро и качественно, - поделились своими впечатлениями строители, работавшие над проектом.

На площади теперь стоят уменьшенные копии Воронцовской ротонды, маяка в Ялте, ну а для самых непонятливых — мозаичное панно с очертаниями Крыма. Также радуют не только глаз горожан скамейки, на которых можно и полежать, а также 250 деревьев и кустарников, высаженных на площади — туи, вязы, липы, ели и пр.

ИСТОЧНИК KP.RU