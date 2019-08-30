2019-08-30T18:25:59+03:00
Звезды

"Здесь цветы нужны": после смерти самарского актера в сети появился его последний фильм

Самарский режиссер Егор Чичканов в память о друге опубликовал в сети фильм "Все остальные вещи"
Вера ЦЫГАНКОВА
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В интернете состоялась долгожданная онлайн-премьера короткометражного фильма "Все остальные вещи" самарского режиссера Егора Чичканова. Сейчас он живет и творит в Санкт-Петербурге, но родной город не забывает. И несколько лет назад, чтобы снять "Все остальные вещи", приехал именно в Самару.

В фильме снялись известные актеры самарских театров. В их числе и актер театра «СамАрт» Игорь Данюшин. Недавно его не стало. Актер умер после продолжительной болезни на 77-ом году жизни. Это и стало грустным поводом для незапланированной премьеры.

- Мы давно планировали сделать онлайн-премьеру нашего самарского короткометражного фильма «Все остальные вещи», но тут пришли печальные новости и я решил, что нужно уже поделиться фильмом со всеми и все, написал Егор Чичканов в соцсетях. - Мне повезло, что в нашем фильме снялись лучшие самарские актеры, среди которых Игорь Данюшин. Насколько я знаю, это последняя киноработа, в которой он снялся. Поэтому очень хотелось поделиться этим фильмом, чтобы все могли разделить мою радость работы с этим прекрасным актером.

В фильме "Все остальные вещи" Игорь Данюшин исполнил роль добродушного дяди Толи, малозаметного другими членами семьи. Но пока все были заняты переездом, его герой хотел оставить в квартире что-то живое, просил денег на букет, а все думали что на бутылку. "Здесь цветы нужны", - сказал он. И в последних кадрах, этот букет остался на кухонном столе.

В интернете состоялась долгожданная онлайн-премьера короткометражного фильма "Все остальные вещи". Все остальные вещи фильм о семейных ценностях. В центре сюжета большая семья в разгаре суетного переезда из фамильного гнезда многокомнатной квартиры, где герои прожили большую часть жизни. Старший сын в окружении многочисленных родственников пытается вызволить свою маму, которая неожиданно для всех закрылась в комнате и отказывается уезжать. в ролях: ВЛАДИМИР ГАЛЬЧЕНКО, ДМИТРИЙ ДОБРЯКОВ, МАРИНА КИРИЛИНА, ВЕРОНИКА ЛЬВОВА, ЕКАТЕРИНА ОБРАЗЦОВА, ВЛАДИМИР СУХОВ, ИГОРЬ ДАНЮШИН, СЕРГЕЙ ВИДРАШКУ, ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВА, ИЛЬЯ АДВОЛОДКИН, ЛЕРА ПАЛАГИНА. режиссер: ЕГОР ЧИЧКАНОВ, генеральный продюсер: АЛЕКСАНДР БОБИН, исполнительный продюсер ВЛАДИМИР СПЕКТОРОВ, продюсер: ИЛЬЯ ЛЕБЕДЕВ, линейный продюсер: АРТЁМ АЛАШЕЕВ, оператор- постановщик: ВАДИМ ГУСЕВ, ассистент оператора: АЛЬБЕРТ БОЯЗИТОВ, второй оператор: АНТОН ДОЛГАНОВ, ассистент оператора: КСАНДР ЛО, помощник режиссера: МАРИЯ ЯКУТИНА, хлопушка: ТАТЬЯНА УРКИНА, оператор плейбека: АЛЕКСЕЙ ЛАМЗИН, костюмер: АННА РАССКАЗОВА, звукорежиссер: АНТОН ЗАЛЫГИН, ассистент звукорежиссера: АЛЕКСАНДР БУХОНОВ, ассистент звукорежиссера: АЛЕКСАНДР ЕЛЕНЕВ, композитор: ЕГОР ЧИЧКАНОВ, гафер, фотограф: ПАВЕЛ ПИРОГОВСКИЙ, осветитель: ИРИНА КУЗЬМИНА, реквизитор: АНТОН КУРКИН, декоратор, плейбек: ВЛАДИМИР ХВОЙНИЦКИЙ, помощник декоратора: АЛЕКСАНДР РОКАТАНСКИ, оператор бекстейджа: ДАНИЛ ТАЙМОЛКИН, художник по гриму: ИРИНА УЧАВА, ассистент художника: ЕЛЕНА ПЛЕХАНОВА, гримеры: АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВСКАЯ, МАРИЯ ЖУЧЕНКОВА, ОЛЬГА ПОРТЯН, ОЛЬГА АВДЕЕВА, переводчик: НЕЙТАН КЛАУСТНЕР, редактор: АЛЕКСАНДР БУХОНОВ, студия INLINGO, логотип: АННА АБРАШИНА, кастинг: ВЛАДИМИР СУХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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