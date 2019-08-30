300 команд на 24 площадках: турнир Samara Open собрал рекордное количество участников

СЕГОДНЯ 19:23 2019-08-30T19:23:56+03:00

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В Самаре завершился большой спортивный праздник Samara Open. Это турнир по баскетболу 3х3 памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. Традиционно в нем приняли участие команды из Самарской области и других регионов. Впервые турнир принял спортсменов из других стран, в том числе команды по стритболу из ТОП-35 мирового рейтинга.

- Сердечно приветствую вас на церемонии открытия десятого, юбилейного турнира Samara Open. Турнира, который посвящен замечательному тренеру Юрию Павловичу Тюленеву – настоящему патриоту нашей Родины, патриоту баскетбола, человеку, преданному стране, любимому делу до последнего своего дня, - обратился к участникам и гостям губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Я хочу поблагодарить всех гостей, которые прибыли к нам из разных регионов, разных стран для того, чтобы вместе с нами принять участие в этом турнире, который тал настоящим праздником для всех любителей спорта в Самарской области и далеко за ее пределами.

В турнире приняли участие 300 команд – это стало новым рекордом Samara Open. В большинстве категорий победили спортсмены из Самарской области, а в самой престижной - «Элит» - в финале латвийская команда «Getto» переиграла самарское «Поколение» 21:12.

Для всех гостей спортивного праздника были организованы разнообразные конкурсы, «Матч Звезд», Dj-сет и концерт группы «Хлеб».

ИСТОЧНИК KP.RU