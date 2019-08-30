Прибавление в Южном городе: В Самарской области 1500 учеников получили новую школу
Перед новым учебным годом в Волжском районе Самарской области открылась новая школа — в поселке Южный город — 2. Областное министерство строительства выдало разрешение на эксплуатацию 29 августа.
- Уже работающий образовательный центр в Южном городе был рассчитан на 1500 обучающихся. Но до 2019 года в этой школе учились около 2500 ребят, и занятия приходилось проводить в две смены. Теперь 1500 учеников перейдут в новое здание в поселке Южный город — 2. Все дети будут заниматься только в первую смену, - поясняют сотрудники министерства.
Также, по заверению Минстроя, уже завершается прокладка дороги, которая свяжет поселок с новой школой и расположенными рядом поликлиникой и детскими садами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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