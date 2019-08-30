Выпила, «украла», поймали: Жительница Самарской области попыталась обмануть полицию

СЕГОДНЯ 21:01 2019-08-30T21:01:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Октябрьске полицейские раскрыли не совсем обычное преступление. Они выяснили, что обратившаяся к ним с заявлением о краже телевизора и DVD-проигрывателя гражданка не совсем точно изложила детали происшествия. Оказалось, что никакой кражи не было, а вещи, пока муж был в командировке, она продала сама.

- В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что никакого преступления не было. Это удалось установить благодаря показаниям знакомых, которые подтвердили, что девушка в день инцидента распивала с ними спиртные напитки, и ни о каком хищении имущества речи не шло. После и сама заявительница призналась, что имущество просто продала, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Поскольку при заявлении о краже любительница выпить была предупреждена об ответственности за дачу ложных показаний, то теперь на нее заведено дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления». Максимальное наказание по этой статье предусматривает два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU