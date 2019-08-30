Проверка на дорогах: Начальники сызранского ГИБДД выйдут ловить пьяных водителей

30 Авг. 21:38 2019-08-30T21:38:41+03:00

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Завтра сотрудники ДПС Сызрани выйдут «в поле» усиленным составом. Намечен большой рейд по городским дорогам — сотрудники госавтоинспекции будут ловить нетрезвых водителей. Не менее опасны, с точки зрения сызранских полицейских, и нарушители правил тонировки — их тоже будут выявлять и наказывать.

- Проверять водителей будут в усиленном режиме, для чего созданы дополнительные наряды ДПС. Также на дороги выйдет руководство сызранского отдела ГИБДД, - объяснили полицейские для местных СМИ.

Правда, в четверг, 27 августа, сызранские госавтоинспекторы уже ловили пьяных водителей — на овальной кольцевой развязке. Увы, похвастаться не удалось — ни одного нетрезвого водителя стражи порядка так и не поймали.

ИСТОЧНИК KP.RU