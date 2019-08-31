Тольяттинец 1999 года рождения вез в «Опеле» гашиш и попался полиции

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-31T09:32:59+03:00

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В среду, 28 августа, полицейские в рамках операции «Мак» остановили в Тольятти автомобиль «Опель» И у пассажира легковушки нашли сверток с интересным веществом, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Экспертиза установила, что это наркотик растительного происхождения, а точнее – гашиши массой 2,1 г.

19-летний юноша, имеющий одну судимость за кражу, пояснил правоохранителям, что наркотики продавать не собирался, а имел их при себе для личного употребления.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

ИСТОЧНИК KP.RU