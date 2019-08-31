В Самарской области оштрафовали мужчину, обругавшего полицейских в похоронной конторе «Вечность»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-31T09:54:18+03:00

Теперь ему придется полгода работать на благо общества

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Районный суд в Кинель-Черкассах признал виновным 45-местного жителя, который повздорил с полицейскими и оскорбил представителей власти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Из материалов дела следует, что в июле этого года, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в местное похоронное бюро «Вечность». Он начал мешать работникам салона и те вызвали правоохранителей. Буян стал оскорблять и полицию, но его в все-таки утихомирили.

Судья признал мужчину виновным и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU