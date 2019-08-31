2019-08-31T10:23:47+03:00
Происшествия

В Самаре пьяный лихач на желтом «Форде» устроил аварию на Ново-Вокзальной

Задержать его помогли активисты
Кирилл КАРИМОВ
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В ночь с 30 на 31 августа в Самаре на Ново-Вокзальной произошло ДТП по вине нетрезвого водителя. Об этом сообщают активисты движения «Ночной патруль».

Водитель желтого «Форд Фокус» был сильно пьян и устроил аварию, столкнувшись со впередиидущей «Приорой». Интересно, но судя по восклицательному знаку на заднем стекле автомобиля виновника, мужчина имеет очень небольшой опыт вождения.

Гражданин был задержан на месте активистами, которые передали его в руки подоспевших сотрудников ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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