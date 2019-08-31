2019-08-31T10:56:00+03:00
Происшествия

Пожарные в Сызрани тушили жилой дом на Ульяновской

Огонь охватил 200 «квадратов»
Кирилл КАРИМОВ
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Крупный пожар в ночь с 30 на 31 августа произошел в Сызрани на улице Ульяновской. Там горел частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

- Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 01:36. Горела крыша и второй этаж дома. Огонь охватил составила 200 кв. метров. В его ликвидации участвовали 27 пожарных.

Локализовать возгорание удалось к 02:03, а полностью ликвидировать – в 02:23. К счастью, пожар обошелся без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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