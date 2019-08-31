2019-08-31T11:33:32+03:00
Общество

За неделю в Самарской области на производствах погибли два человека

Обе смерти произошло в районах области
Кирилл КАРИМОВ
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Работодателей просят быть внимательнееРаботодателей просят быть внимательнееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 27 по 29 августа в Самарской области на производстве погибли два человека. Об этом сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики региона.

Первый случай произошел 27 августа на территории муниципального района Кинель-Черкасский. Там на 30-летнего монтажника наружных трубопроводов ООО «ВолгоЭнергоСтрой» произошло падение элемента стрелы трубоукладчика. В результате полученной травмы работник скончался.

Второй несчастный случай произошел 29 августа на территории муниципального района Пестравский. Там при выполнении подсобной работы на зерноскладе крестьянско-фермерского хозяйства погрузчик наехал на 55-летнего главу крестьянско-фермерского хозяйства, который скончался на месте.

Работодателей Самарской области просят внимательно относиться к организации работ, соблюдать нормативы по охране труда и регкля инструктировать работников по технике безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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