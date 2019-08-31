2019-08-31T12:32:33+03:00
Происшествия

В Самаре за решетку отправили расхитителя инструментов железнодорожников

Соцчастница отделалась штрафом в 10 тыс. рублей
Кирилл КАРИМОВ
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Воры покусились на оборудованиеВоры покусились на оборудованиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре Волжский райсуд вынес обвинительный вердикт в отношении двух мужчин, которые обвинялись в краже по предварительному сговору.

Установлено, что в апреле этого года двое мужчин и супруга одного из них приехали к гаражу в Смышляевке. Там хранилось имущество, принадлежащее Сызранской механизированной дистанции инфраструктуры (филиала ОАО «РЖД»). Взломав замок, они вынесли оборудования на 20 тыс. рублей.

Воров быстро нашли благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Они были обнаружены вместе с украденным имуществом.

52-летний мужчина получил год и восемь месяцев колонии строгого режима, 28-летний гражданин – условный срок, а его жена заплатит штраф 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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