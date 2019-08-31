2019-08-31T12:43:39+03:00
Спорт

Хоккеисты-дети из Самары подрались со своими соперниками в Саратове

10-летняя малышня устроила неслабую толкучку на льду
Кирилл КАРИМОВ
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Видеоканал ИА "Взгляд-инфо"Видеоканал ИА "Взгляд-инфо"Фото: скриншот с видео
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Матч детских команд «Комета» (Самара) и «Аксай» (Ростов-на-Дону), который проходио накануне в Саратове, перерос в драку. Видео рукопашной десятилеток опубликовал на YouTube-канал «ИА Взгляд-Инфо».

Встреча проходила на льду дворца спорта «Кристалл» и завершилась победой самарских мальчишек. Наши ребята убедительно переиграли сверстников со счетом 7:3. Но после игры началось неспортивное поведение и между хоккеистами вспыхнула драка.

Остановить потасовку удалось только тогда, когда на лед вышел представитель тренерского штаба. Удивительно, но на кадрах видно, как двое судей просто наблюдали за дракой малышей, не пытаясь их разнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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