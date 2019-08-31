2019-08-31T15:04:53+03:00
Происшествия

Более 4000 самарцев остались в субботу без холодной воды

Повреждена задвижка трубопровода
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В субботу, 31 августа, в Октябрьском районе Самары от холодного водоснабжения оказался отрезанным 21 многоквартирный дом и 108 частных домов. По оценкам ГУ МЧС РФ по Самарской области, в зону отключения более 4000 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП стало повреждение задвижки трубопровода диаметром 100 миллиметров на сетях «СКС».

- Авария произошла на Лейтенанта Шмидта, 3. Без холодного водоснабжения остаются около 4187 человек. Водоснабжение социальных объектов не нарушено. На месте работает аварийная бригада, - заметили в ведомстве.

Планируется, что потребители получат доступ к воде сегодня в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Радиальной в Самаре поймали пьяного водителя «десятки»
В самарском аэропорту на несколько часов задержали Airbus «Уральских авиалиний»
Хоккеисты-дети из Самары подрались со своими соперниками в Саратове
В Самаре за решетку отправили расхитителя инструментов железнодорожников
За неделю в Самарской области на производствах погибли два человека
Пожарные в Сызрани тушили жилой дом на Ульяновской
В Самаре пьяный лихач на желтом «Форде» устроил аварию на Ново-Вокзальной
В Самарской области оштрафовали мужчину, обругавшего полицейских в похоронной конторе «Вечность»
Тольяттинец 1999 года рождения вез в «Опеле» гашиш и попался полиции
Число отравившихся роллами «Фарфор» выросло до 63 человек
Проверка на дорогах: Начальники сызранского ГИБДД выйдут ловить пьяных водителей
Выпила, «украла», поймали: Жительница Самарской области попыталась обмануть полицию
Прибавление в Южном городе: В Самарской области 1500 учеников получили новую школу
300 команд на 24 площадках: турнир Samara Open собрал рекордное количество участников
Министра — в балет, из балета — в министры: В Самарской области появится новый «главный по культуре»?
"Здесь цветы нужны": после смерти самарского актера в сети появился его последний фильм
Туи, маяк и мозаика: В Самаре завершилось благоустройство Крымской площади
Стали известны первые победители турнира Samara Open
В самарском аэропорту в День знаний объявления будут зачитывать детскими голосами