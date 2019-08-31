Более 4000 самарцев остались в субботу без холодной воды
В субботу, 31 августа, в Октябрьском районе Самары от холодного водоснабжения оказался отрезанным 21 многоквартирный дом и 108 частных домов. По оценкам ГУ МЧС РФ по Самарской области, в зону отключения более 4000 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП стало повреждение задвижки трубопровода диаметром 100 миллиметров на сетях «СКС».
- Авария произошла на Лейтенанта Шмидта, 3. Без холодного водоснабжения остаются около 4187 человек. Водоснабжение социальных объектов не нарушено. На месте работает аварийная бригада, - заметили в ведомстве.
Планируется, что потребители получат доступ к воде сегодня в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU