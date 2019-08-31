В самарском аэропорту на несколько часов задержали Airbus «Уральских авиалиний»

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-31T15:04:04+03:00

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В субботу, 31 августа, в аэропорту Курумоч пассажиры рейса Самара — Тиват не смогли вовремя улететь в Черногорию. Задержка для 140 человек длилась шесть часов.

Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, задержка прошла без осложнений

- Рейс U6–7015 екатеринбуржской авиакомпании «Уральские авиалинии» задержался. Время вылета по расписанию - 07:20. Из-за позднего прибытия судна рейс перенесли на 13:30. 140 пассажиров ждали в здании аэровокзала, им предоставили еду и напитки.

Впрочем, по появившейся в соцсетях информации, пассажиры ругались в аэропорту с представителями авиакомпании и требовали замена борта Airbus A-320, говоря, что боятся лететь на нем.

ИСТОЧНИК KP.RU