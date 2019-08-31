2019-08-31T15:52:16+03:00
Происшествия

На Радиальной в Самаре поймали пьяного водителя «десятки»

Теперь ему грозит лишение свободы
Кирилл КАРИМОВ
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Алкоголь и управление автомобилем - несовместимые вещиАлкоголь и управление автомобилем - несовместимые вещиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 24 августа, сотрудники ГИБДД на улице Радиальной в Самаре столкнулись со злостным нарушителем ПДД и любителем пьяной езды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Инспектор ДПС обратили внимание на ВАЗ-2110, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения. Машину остановили, а за рулем оказался 39-летний гражданин, от которого пахло алкоголем.

Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование. Результаты показали, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Более того, в 2017 году мужчину уже ловили на пьяном вождении, и мировой судья Промышленного района лишал его прав.

Теперь в отношении самарца возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сотрудниками отдела дознания в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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